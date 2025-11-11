Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımı süren bir çevre yolu üzerindeki köprü iskelesinde meydana gelen çökme, işçileri enkaz altında bıraktı. Olay yerinde ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen üç işçi yaşamını yitirirken, iki işçi yaralandı.

Köprü iskelesinde korkutan çökme

Diyarbakır'a bağlı Kulp ilçesi yakınlarında, Kulp-Muş karayolunun ikinci kilometresinde bulunan Karabulak Mahallesi'ne bağlı Kupka mezrası mevkiinde üzücü bir iş kazası yaşandı. Devam eden çevre yolu projesi kapsamında inşa edilmekte olan köprünün destekleyici iskele kollarından biri henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan bu ani çökme, inşaat alanındaki işçileri enkaz altında bıraktı ve ağır yaralanmalarla sonuçlandı.

Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Jandarma, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve 112 Acil Sağlık ekipleri, enkaz altında kalan işçileri kurtarmak ve yaralılara ulaşmak için hızla kapsamlı bir çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre ağır yaralanan dört işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından derhal hastaneye kaldırıldı. Ekipler, enkazın altında kalan diğer işçileri çıkarmak için zamana karşı zorlu bir mücadele yürüttü.

Acı bilanço: 3 can kaybı

Maalesef, yürütülen kurtarma ve sağlık ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen facianın bilançosu ağır oldu. Hastaneye sevk edilen ve enkaz altından çıkarılan işçilerden toplam üç kişi yaşamını yitirdi. Diğer iki işçinin ise yaralı olarak tedavi altına alındığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, bölgedeki kurtarma ve temizleme çalışmalarının halen sürdüğü belirtildi.