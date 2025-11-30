Son Mühür- İsrail, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birine sahne olan Gazze'yi değil Filistin ekonomisini de yerle bir etmiş görünüyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın (UNCTAD) raporuna göre, "Altyapı, üretim varlıkları ve kamu hizmetlerine verilen büyük hasar, işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca yıllık sosyoekonomik ilerlemeyi tersine çevirdi."



Raporda, işsizlik oranının yüzde 50'yi bulduğu Filistin'in kişi başına düşen GSYİH'sinin geçen yıl sonu itibarıyla 2003 yılı seviyesine geri dönerek 22 yıllık kalkınma ilerlemesini yok ettiği belirtildi.



En kötü on kriz arasında...



Raporda, ortaya çıkan ekonomik krizin 1960'tan bu yana küresel ölçekte en kötü on kriz arasında yer aldığı belirtildi.

Raporda, İsrail ile Hamas arasında iki yıl süren savaşın ardından Gazze'de oluşan hasarın boyutu göz önüne alındığında, bölgenin uluslararası alanda geniş çaplı desteğe ihtiyaç duyacağı ve toparlanmasının on yıllar alabileceği belirtiliyor.

BM raporunda, Batı Şeria'nın aynı zamanda hareket ve erişim kısıtlamaları ile ekonominin tüm sektörlerindeki fırsat kayıpları nedeniyle kayıtlara geçen en ciddi gerilemeyi yaşadığı belirtildi.