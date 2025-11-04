ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Space Weather Prediction Center ve NASA SDO uydusu, 4 Kasım 2025 tarihinde saat 18:09 UTC’de Güneş yüzeyinde güçlü bir X1.8 sınıfı güneş patlaması tespit etti.

Patlama en yüksek enerji seviyelerinden biri

Bu patlama, son aylarda gözlemlenen en yüksek enerji seviyelerinden biri olarak kayda geçti. X sınıfı patlamalar, Güneş’in en şiddetli enerji boşalmaları olup Dünya atmosferinin üst katmanlarında iyonlaşmaya neden olarak radyo frekanslarında kesinti, GPS sapmaları ve uydu iletişiminde kısa süreli aksaklıklara yol açabiliyor.

Uzmanlar, patlamayla birlikte koronal kütle atımı (CME) gerçekleştiyse, 1 ila 3 gün içerisinde G3-G4 seviyesinde jeomanyetik fırtına oluşabileceğini belirtiyor.

Bu durumda kuzey ışıkları (aurora borealis) yalnızca kutup bölgelerinde değil, İzlanda, Norveç, İskoçya ve Kanada gibi bölgelerin yanı sıra, Almanya ve Polonya gibi orta enlemlerde de gözlemlenebilir.

Çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir

Bazı araştırmalar, bu tip yüksek enerjili güneş aktivitelerinin insan biyoritmi üzerinde de kısa süreli etkiler yaratabileceğini — örneğin uyku düzensizliği, baş ağrısı veya kalp ritmi değişimleri gibi belirtilere yol açabileceğini vurguluyor.