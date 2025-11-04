Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri siyasette yeni bir tartışma başlattı.

Bahçeli’nin “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” ifadelerinin ardından, MHP’den konuyla ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

MHP’den AİHM kararıyla ilgili yeni değerlendirme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararına ilişkin konuştu.

Yıldız, sürecin Adalet Bakanlığı üzerinden ilerleyeceğini belirterek, “İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır.

Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir” dedi.

“Türkiye AİHM kararlarına uymakla yükümlü”

Gazeteci Zafer Şahin’e konuşan Feti Yıldız, Türkiye’nin AİHM kararlarına uymak zorunda olduğunun altını çizdi.

“Türkiye, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tarafı olması hem de Mahkemenin yargı yetkisini tanıması nedeniyle bu kabullere aykırı hareket edemez. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, ulusal mahkeme kararları gibi AİHM kararlarının da uygulanması gerekir” ifadelerini kullandı.

“İtiraz reddedildi, karar kesinleşti”

Yıldız ayrıca, Türkiye’nin AİHM’in Demirtaş hakkındaki ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz ettiğini belirtti. Ancak bu itirazın reddedilmesiyle birlikte kararın kesinleştiğini hatırlattı.

AİHM’in kararı neydi?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin verdiği ikinci ihlal kararına yapılan itirazı reddederek kararı kesinleştirmişti.

Mahkeme, Demirtaş’ın tutukluluğunun “siyasi saiklerle” uzatıldığını ve bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirtmişti.