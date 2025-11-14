Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir otelde konaklarken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişilik bir aileden, anne ve iki çocuğun vefat etmesiyle sonuçlanan trajediye ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin hızla ilerlediğini bildirdi.

Soruşturmanın detayları ve ilk adımlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla kritik adımlar atıldı. Soruşturmanın ilk aşamalarında elde edilen bulgular ve alınan kararlar şu şekilde özetlendi:

Numune toplama: Ailenin zehirlenme şüphesiyle rahatsızlanmadan önce yemek yediği tespit edilen tüm yerlerden gerekli gıda ve çevresel numuneler detaylı inceleme için toplandı.

Gözaltılar: Yemek yenilen yerlerde görevli ve sorumlu olduğu belirlenen dört (4) kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri ve olayla bağlantıları araştırılıyor.

Adli tıp incelemesi: Olay yeri inceleme ekipleri tarafından elde edilen tüm bulgular, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi.

Kesin ölüm nedeni araştırılıyor

Bakan Tunç'un açıklamasına göre, vefat eden anne ve iki çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler hassasiyetle devam etmektedir. Toplanan numuneler ve elde edilen bulgular, zehirlenmeye yol açan etkenin türünü ve kaynağını tespit etmek üzere analiz edilmektedir.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında derin üzüntüsünü dile getirerek, "Üzücü olayda vefat eden iki evladımız ve annelerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle, hiçbir detay atlanmadan sürdürüldüğünü ve kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirileceğini kaydetti.

4 kişilik aile zehirlenmişti

Geçtiğimiz günlerde Almanya'dan İstanbul'a gelen bir aile restoranda yediği midye, kokoreç yemesinin ardından otellerine döndüklerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlanmıştı. Ardından 3 ve 6 yaşındaki çocuklar hayatını kaybetmişti. Anne ve baba da hastanede tedavi görüyordu. Ardından anne de hayatını kaybetti. Babanın ise tedavisi sürüyor. Öte yandan yemek yedikleri restoran ise mühürlenmişti.