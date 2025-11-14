Son Mühür / Yağmur Daştan - Dünya gözünü güneşe çevirdi. Güneşte, son zamanlarda ardı ardına yaşanan patlamalar, birtakım endişeleri de beraberinde getirirken akıllara gelen ilk soru ise ‘Güneş patlamaları olası bir felakete neden olur mu?’ sorularını getirdi. Ülkemizde son yıllarda ardı ardına meydana gelen depremlerle birlikte güneş patlamalarının olası bir sarsıntıya yol açıp açmayacağı merak edilirken Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, dünyanın yaşam gücü güneşin yer kabuğundaki etkilerini anlattı.

‘Mikrosismik etkileri izlemek gerek’

1999’da meydana gelen Marmara depremine bir güneş tutulmasının eşlik ettiğini belirterek açıklamalarına başlayan Başkan Öziçer, “Türkiye’de güneş tutulması görüldü ve çok kısa süre içerisinde Marmara depremi oldu. O yüzden güneşin bu tarz hareketlerinde deprem olacağı endişesi doğuyor. Ancak bu, birinci derecede etkileyen bir durum değil. 1999 yılından sonra incelediğinizde 10’dan fazla güneş ve ay tutulmasına şahit olduk. O yüzden, güneş tutulmaları ve patlamalarının depremi tetikleyeceğini söylemek bilime çok da uymaz. Şu an deprem izleme istasyonlarında ve üniversitelerin sismoloji laboratuvarlarında bütün mikrosismik etkileri izlemek lazım. Bu da şu demek oluyor: 3.5 ve 6.0 şiddetinde olan ve insanların aslında çok da hissetmediği sarsıntıları da ele alıp onların koordinatlarını noktasal şekilde incelemek gerekiyor. Orada fazla yoğunluk olduğu zaman bunların takip edilmesi daha elzem” dedi.

‘Yanardağlar önceden sinyal verir’

Böylesi hareketlilikte dünyanın manyetik tepkimesiyle birlikte yanardağlarda bir etki görülüp görülmeyeceğini de değerlendiren Başkan Öziçer, “Bunlar bir anda olacak şeyler değil. Yanardağlar bir anda patlamaz, öncesinde sinyal verir. Bu sinyaller sonucu da ya patlar ya da içte soğur. Örneğin, Santorini’de geçtiğimiz aylarda yoğun bir sinyal alındı patlayacağı düşünüldü ama patlamadı ve içten sönümlendi. Yine mikro depremler gün içinde yüzlerce kez meydana geliyor. O nedenle güneş patlamalarının böyle bir riski de yok” ifadelerini kullandı.

Dünya ne derece dirençli?

Gezegenlerdeki manyetik alanlardaki değişimlerin izlenmesi ile ilgili jeofizik çalışmalar olduğunu da sözlerine ekleyen Öziçer, “Gezegenin manyetik alanını etkileyen pek çok parametre var. Şu anda manyetik alanımızla ilgili bir değişim de söz konusu. Çünkü güneşte patlamayla birlikte saçılan parçalar çok güçlü bir manyetik alana sahip. Şu ana kadar pek çok olumsuzluğa karşı dirençli olan dünya, güneş patlamalarına karşı gerekli direnci sağlayacaktır. O yüzden korkmaya gerek yok. Şu anda astrologlar da Merkür retrosundan bahsediyor. Hem onun gökyüzü hareketliliği hem de güneşteki patlamalardan dolayı insanlar daha çok iletişim aletlerini daha dikkatli kullanmalı. Hayatı etkileyecek ekstra bir durum şu anda olası görülmüyor” diye konuştu.