Dikili’de düzenli olarak sürdürülen Halk Günleri Toplantıları kapsamında 16’ncı buluşma Kabakum Mahallesi’ndeyapıldı.

Toplantıya Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve tüm resmi–özel kurum müdürleri katıldı.

Kaymakam Gün, her mahalle ziyaretinde olduğu gibi Kabakum’da da kurum müdürlerini beraberinde getirerek vatandaşların taleplerinin doğrudan muhataplarına iletilmesini sağladı. Amaç, çözüm sürecinin hızlanması ve sorunların yerinde değerlendirilmesiydi.

Kabakum sakinlerinden yoğun katılım

Toplantıda vatandaşlar: Altyapı sorunları, çevre düzenlemeleri, ulaşım talepleri, sosyal ihtiyaçlar gibi pek çok konuda görüş ve önerilerini ilgili birimlere aktardı. Sorunlara ilişkin çözüm yolları ise toplantı sırasında kurum temsilcileri tarafından değerlendirildi.

Mahallelerin ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor

Yetkililer, Halk Günleri’nin Dikili’nin tüm mahallelerinde ihtiyaçların belirlenmesi, kamu hizmetlerinin hızlandırılması ve vatandaşla kurumlar arasında güçlü bir iletişim kurulması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.