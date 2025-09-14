Son Mühür- Son haftalarda sosyal medyada paylaşılan görüntüler, 30 günlük süre içinde yakıt doldurma sırasında alev alan birçok Corvette modelini gündeme taşıdı. Bu olaylar üzerine GM’nin bir test aracında da benzer bir sorun yaşanması dikkat çekti.

Şirket soruşturma başlattı

GM, olayların tekrarlaması üzerine birkaç ay süren bir araştırma yürüttü. İnceleme sonucunda, bazı Corvette modellerinde araç kapatıldıktan sonra çalışmaya devam eden soğutma fanının, motor üzerine dökülen yakıtı tutuşturabileceği belirlendi. Bu durumun nadir görüldüğü ancak arızalı benzin istasyonu pompalarının da riski artırdığı ifade edildi.

23 bin araç etkilendi

Yaklaşık 100 bin dolar başlangıç fiyatıyla satılan ve GM’nin en hızlı spor araçları arasında gösterilen Corvette modellerinden 23 binden fazlası geri çağırma kapsamına girdi. GM yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Geçmişte benzer vakalar yaşanmıştı

Otomotiv tarihinde yakıt ikmali sırasında yaşanan güvenlik kusurları nadir görülüyor. 2009’da Chrysler, valf arızası nedeniyle 19 bin Dodge Durango’yu geri çağırmıştı. Nissan ise 2005’te ozon maruziyeti sonucu çatlayan yakıt hortumları sebebiyle 192 bin aracı geri toplatmıştı.

GM’den araç sahiplerine uyarı

GM, sürücülere yakıt ikmali sırasında motoru mutlaka kapatmaları, yakıt tabancasının tamamen takılı olduğundan emin olmaları ve pompa otomatik kapandıktan sonra yakıt eklememeleri yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca pompa çevresinde yakıt sızıntısı veya emici malzeme görülmesi halinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Şirket, yakıtın motor üzerine dökülmesini önleyecek özel bir kalkan geliştirdi. Üretim ve dağıtım hazırlıkları sürerken, çözümün önümüzdeki haftalarda araç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor.