Son Mühür- Afyonkarahisar'da bulunan bir alışveriş merkezinde, kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtıp denetim yapan ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ferhat Aydoğan ve onunla beraber hareket ettiği tespit edilen 5 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yanıtlanması talebiyle yazılı bir soru önergesi verdi.

“Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde gün yüzüne çıkmıştır”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP’li Bakan, bahsi geçen yapının geçmişine dair, “‘Cumhur İttifakı Ocakları’ olarak anılan bu yapı, aslında daha önce ‘Ak Gençlik Ocakları’ adıyla faaliyet gösteren oluşumdur.

Ak Gençlik Ocakları, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde gün yüzüne çıkmıştır.

Çakarlı lüks araçlar, Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan araç tanıtım kartları, sanki İçişleri Bakanlığı’na bağlıymış gibi tanzim edilen bakanlık logolu kartlar ile Meclis’te milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına yapılan ziyaretler ve kaymakamlık, valilik gibi kamu kurumlarına yönelik resmi temaslar aracılığıyla gündeme gelmişlerdir.

O dönem başkanları Barış Çiftçi idi, Ferhat Aydoğan ise onun yardımcısıydı. Ferhat Aydoğan, Alaattin Çakıcı’nın açıklamalarını basın mensuplarına servis eden ve kendisini ‘Çakıcı’nın basın danışmanı’ olarak tanıtan bir şahıstı.” ifadelerini kullandı.

"Sorulara net yanıtlar bekliyoruz"

Dernek adı altında çalışmalarını devam ettiren bu tür şüpheli yapılara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Bakan,

“Süleyman Soylu bu şahıslarla ilgili hiçbir işlem yapmamış, önergemizi dahi yanıtlamamıştı. Ali Yerlikaya döneminde ise şahıslar, kamuoyu tepkilerinin artması üzerine gözaltına alındı, Yerlikaya ‘Gereği yapıldı’ açıklamasını yaptı ve şahıslar tutuklandı.

Ancak bu durum iki ay sürdü; iki ay sonra serbest bırakıldılar ve bir süre geçtikten sonra faaliyetlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

AK Parti ve MHP Genel Merkezlerini ziyaret ettiler, Meclis’te Cumhur İttifakı milletvekilleriyle görüştüler, Cumhurbaşkanlığı’na ve Bakanlıklara giderek Erdoğan’ın Başdanışmanlarını ve Bakan Yardımcılarını ziyaret ettiler.

Gaziantep, Hakkari, Siirt, Kahramanmaraş gibi pek çok ilde; il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden turizm müdürlüklerine, ilkokullardan üniversitelere ve belediyelere kadar birçok kamu kurumuna resmi ziyaretler gerçekleştirdiler.

Tüm bu faaliyetler, Ferhat Aydoğan’ın kendi sosyal medya hesaplarında açıkça görülmektedir. Bazı görüntülerde telsizli, üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü benzeri logolar bulunan üniformalı korumaların yer alması ayrıca dikkat çekicidir.

Öyle ki şahıs, Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hayrettin İpekoğlu ile de görüşmüştür. Dernek çatısı altına sığınan bu tür ne olduğu belli olmayan yapılanmalara izin verilmemeli, denetim mekanizmaları mutlaka işletilmelidir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den bu dernek ve şahıslarla ilgili sorduğumuz sorulara net yanıtlar bekliyoruz.” dedi.

"Soru önergemiz, dönemin İçişleri Bakanı Soylu tarafından cevapsız bırakılmıştı"

Bakan, önergesinde konuya ilişkin geçmiş yıllarda verdiği diğer önergeleri de hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

“Ak Gençlik Ocakları adlı yapıyla ilgili 26.04.2022 tarihli ve 7/64516 esas numaralı yazılı soru önergemiz, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevapsız bırakılmıştı.

Aynı mahiyetteki 20.06.2023 tarihli ve 7/1185 esas numaralı yazılı soru önergeme ise dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 02.11.2023 tarihinde yanıt vermişti. Sorularımıza tam karşılık verilmese de o tarihte şu bilgiler paylaşılmıştı:

‘Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) kayıtlarında yapılan incelemede, adı geçen derneğin 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri doğrultusunda 33-034-095 kütük numarası ile 20.10.2021 tarihinde Mersin ilinde kurulduğu, 26.05.2022 tarihinde Ankara iline nakil olarak 06-148-170 kütük numarasını aldığı belirlenmiştir.

Söz konusu derneğin 2022 yılı beyannamesine göre Şırnak, Kocaeli, İstanbul, Silopi, Samsun ve Edirne Şubelerinde toplam 35 üyesinin bulunduğu ve 2021-2022 yılı beyannamelerinde yapılan incelemede nakdi veya ayni yardım kaydına rastlanmadığı belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri tarafından 08.11.2022-19.01.2023 tarihleri arasında denetim yapıldığı ve gerekli adli-idari işlemlerin uygulandığı anlaşılmıştır.’”

Murat Bakan sorularını tek tek sıraladı

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Haziran 2026 tarihi itibarıyla “Ak Gençlik Ocakları” adlı derneğin hala aktif göründüğünü, ancak “Cumhur İttifakı Ocakları” isminde bir derneğin listede yer almadığını söyleyen Murat Bakan, İçişleri Bakanı Çiftçi’ye şu soruları yöneltti:

“‘Cumhur İttifakı Ocakları’ dernekler masasına kayıtlı bir dernek midir? Ne zaman ve kim tarafından kurulmuştur? Hangi illerde şubeleri vardır, kaç üyesi bulunmaktadır ve faaliyetleri nelerdir? ‘Ak Gençlik Ocakları’ adlı dernek kurulduğu 2021 yılından bugüne kadar kaç kez denetlenmiştir?

Bu denetimler kapsamında mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir; edildiyse hangi işlemler uygulanmıştır? ‘Ak Gençlik Ocakları’ adlı derneğin hangi illerde şubeleri vardır, toplam üye sayısı kaçtır ve yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri kimlerden oluşmaktadır?

‘Ak Gençlik Ocakları’ adlı derneğe ne kadar nakdi ya da ayni destek sağlanmıştır; derneğe ‘bağış’ adı altında ne kadar kaynak aktarılmıştır?

Bakanlığınız ‘Ak Gençlik Ocakları’ adlı derneğe, sivil toplum kuruluşları için ayrılan bütçeden herhangi bir destekte bulunmuş mudur; bulunduysa bu destek ne kadardır?

‘Ak Gençlik Ocakları’ adlı derneğin faaliyetleri hakkında hukuka aykırılık teşkil eden durumlar bakımından herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır; bu işlemlerin detayı nedir?”