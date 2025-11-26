Son Mühür- 'Bez Bebek' dizisinde "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci’nin günlerdir gündemde olan açıklamaları, Evrim Akın hakkında yeni tartışmalar başlatmıştı. Keskinci’nin set dönemine dair anlattıkları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Yeni iddia Çitos Efe’ye soruldu

Sosyal medya kullanıcıları, tartışmanın diğer taraflarının da görüşünü merak ederek bu kez fenomen isim "Çitos Efe"ye yöneldi.

Bir kullanıcı, "Evrim Akın ve Asena Keskinci hakkında ne düşünüyorsun, Asena'nın söyledikleri doğru mu?" sorusunu yöneltti.

“Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim”

Çitos Efe, soruya dikkatli bir yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı: “Ben Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim.

Ama Asena ile arasındaki durumu bilemem; doğru da olabilir, yanlış da. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.” Fenomen isim, taraf olmak istemediğini belirten cevabıyla tartışmayı daha da büyütmeden geçiştirdi.

Çitos yedirme iddiasına net yanıt

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise daha spesifik bir iddiayı gündeme getirerek, "Evrim Akın'ın kamera arkasında sana zorla Çitos yedirdiği söyleniyor, doğru mu?" diye sordu.

Çitos Efe, bu iddiayı tek kelimeyle yanıtladı: “Hayır.” Asena Keskinci’nin açıklamaları sonrası başlayan süreç, her yeni yorumla birlikte genişliyor.