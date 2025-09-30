Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan 9 kişinin farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Yerlikaya, yürütülen operasyonların Adalet Bakanlığı ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini ve güvenlik birimlerinin iş birliği sayesinde sonuçlandığını açıkladı.

Suçlular farklı ülkelerde yakalandı

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan K.I., "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan aranan O.E. ve "kasten öldürme" suçundan aranan F.A. Gürcistan’da yakalandı. "Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarından aranan Y.E. ile "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan Ö.G. ise Almanya’da tespit edilerek Türkiye’ye gönderildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde "kasten öldürme" suçundan aranan Y.K.Ç. ile "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan N.Ç. yakalandı. İsviçre’de "kasten öldürme" suçundan aranan A.A., Hırvatistan’da ise "uyuşturucu madde satışı ve bulundurma" suçlarından aranan L.C.B. gözaltına alınarak Türkiye’ye iade edildi.

Yerlikaya: “Suçlular nerede olursa olsun yakalanacak”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara destek veren Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıkları ile İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerine teşekkür etti.

Yerlikaya, suça karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayarak, “Hangi ülkede, hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü mensuplarını, uyuşturucu tacirlerini bulup adalet önüne çıkarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.