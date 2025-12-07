Son Mühür- Bubikoğlu, paylaşımına şu duygusal ifadeleri ekledi: “Bugün benim için özel bir gün, yıllar çok çabuk geçiyor. Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese.”

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderi, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.

"Kim der 71 yaşında?"

Sanatçının yıllara meydan okuyan güzelliği, takipçilerinin “Kim der 71 yaşında?” yorumlarıyla yeniden gündeme taşındı. Bubikoğlu’nun zarafeti, geçmişten bugüne sinemaseverlerin hafızalarındaki yerini koruduğunu bir kez daha gösterdi.

Yeşilçam’ın altın döneminin başrol isimlerinden

1973 yapımı Yaban filmiyle sinemaya adım atan Bubikoğlu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı ve Canikom gibi birçok unutulmaz yapımda rol alarak 50’yi aşkın filmle Yeşilçam’ın simge oyuncularından biri haline geldi.

Türker İnanoğlu’nun vefatıyla zor bir dönem geçirmişti

Usta oyuncu, 2024 yılında hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu’nun vefatıyla derin bir acı yaşamış ve bir süre kamuoyundan uzak kalmıştı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarla yeniden sevenleriyle buluşmaya başlayan Bubikoğlu, sosyal medya etkileşimleriyle yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.