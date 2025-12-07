Son Mühür- Son dönemin popüler yapımlarından Prens dizisindeki rolüyle geniş kitlelere ulaşan Giray Altınok, bir davette basın mensuplarının yönelttiği “Ne olursa emekli olursunuz?” sorusunu yanıtladı.

Altınok, “Yorulursam emekli olurum. Evimizi, otomobilimizi aldık. Yeter çok şükür.” diyerek sade bir hayat sürme isteğini vurguladı.

Oyunculuk kariyerinde 14. yıl

2011 yılında oyunculuk hayatına adım atan Altınok, yıllar içinde birçok dizi ve sinema filminde yer alarak sektörün tanınan isimlerinden biri haline geldi. Başarılı oyuncu, bugüne kadar 23 farklı yapımda rol aldı.

Aile hayatında mutluluk vurgusu

2018’de oyuncu Cansu Diktaş ile evlenen Giray Altınok, geçtiğimiz yıl oğlu Emir’in doğumuyla baba olmanın sevincini yaşadı. Altınok, ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşam sürdüğünü belirterek özel hayatındaki mutluluk mesajını da yineledi.