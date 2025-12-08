Son Mühür- Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kiraza 5 bin TL ödediğini söyleyerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Vuslateri’nin esprili paylaşımı, hem fiyatların geldiği noktayı hem de vatandaşın alım gücündeki düşüşü bir kez daha ortaya koydu.

Kiraza 5 bin TL ödediğini açıkladı

Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda elindeki kirazı göstererek “Buna 5 bin lira ödedim” dedi. Oyuncunun şaşkınlık ve mizah dolu tavrı takipçilerin dikkatini çekti.

“Çekirdeğini bile atamam artık”

Vuslateri, videoda kiraz fiyatlarına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı: “Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım.”

Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcılar artan fiyatlarla ilgili yorumlar yaptı.

Sosyal medyada büyük yankı

Paylaşımın ardından binlerce kişi Vuslateri’nin videosunu alıntılayarak yüksek meyve fiyatlarına tepki gösterdi.