Uzak Şehir dizisine yeniden dahil olan Boran karakteri, hikayede yaratttığı etkiyle konuşulmaya devam ediyor.

Karakteri canlandıran Burç Kümbetlioğlu, geri dönüş sürecinin kendisi için bile beklenmedik olduğunu belirterek,

“Boran'ın dönmesi bana da sürpriz oldu. Alya ve Cihan aşkı artık oldu derken tekrar ortaya çıkmam izleyicilerin bir kısmı için tedirginlik, bir kısmı için heyecan yarattı” dedi.

“Boran hikayenin dinamiği için çok kritik bir karakter”

Karakterin dizideki yerinin önemine vurgu yapan Kümbetlioğlu, Boran’ın hikâyeye kattığı etkiden şöyle bahsetti:

“Boran, bu hikayenin dinamiği açısından çok önemli. Kariyerimde ilk kez gözlerim kapalı bu kadar uzun süre oynadım. Zamanla oyuncu arkadaşlarımın sesinden sahneyi okuyabilir hâle geldim. Benim için değişik bir deneyimdi.”

“Kestik dediklerinde gözlerimden yaşlar akıyordu”

Oyuncu, özellikle Sadakat karakterinin Boran’ın yaşadığını öğrendiği sahnenin kendisinde güçlü bir duygusal etki yarattığını söyledi. Ünlü oyuncu, o anları şu sözlerle aktardı:

“Gonca Cilasun’un canlandırdığı Sadakat’in Boran’ın yaşadığını öğrendiği sahnede ‘Kestik’ dediklerinde gözlerimden yaşlar akıyordu. Kameramanlar o anı yakaladı.”

“Uzak Şehir izleyicinin kendini bulduğu bir hikaye”

Dizinin seyirciyle kurduğu bağdan bahseden Burç Kümbetlioğlu, hikayenin gerçek hayattan izler taşıdığı için ilgi gördüğünü belirtti:

“Uzak Şehir halka çok dokunan bir hikayeye sahip. Bizden parçalar taşıdığı için izleyici kendini buluyor. Senden, benden bir şey varsa peşini bırakmıyorsun.”

Kümbetlioğlu'nun kırmızı çizgisi ne?

Kendi hayatında en önem verdiği noktayı da paylaşan Kümbetlioğlu, “Hak ihlalleri ve saygısızlık benim kırmızı çizgim” ifadelerini kullandı.

“Bu durum gerçek hayatta affedilecek bir şey değil”

Beste Sırapınar’ın YouTube programına konuk olan oyuncu, hikayedeki çatışmanın gerçek hayatta nasıl karşılık bulacağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim hikayede herkes hem haklı hem haksız. Dizideki durum çok affedilecek bir durum değil. Gerçek hayatta aynı senaryoyu yaşasam tepkim çok farklı olurdu.”