Son Mühür- Spotify Wrapped 2025 verilerine göre Türkiye’de yılın en çok dinlenen şarkısı olan “Sevmeyi Denemedin” ile büyük bir çıkış yakalayan rapçi Blok3, hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Genç sanatçı, sağlık problemleri nedeniyle tüm konserlerini geçici süreyle erteledi.

“Sahneleri geçici süreliğine erteliyorum”

23 yaşındaki Blok3, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de Türkiye'deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.”

Sanatçının sağlık durumunun detaylarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Konser takvimi belirsizliğini koruyor

Blok3’ün Türkiye genelindeki konserlerinin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini koruyor. Organizatörlerin ve mekanların yeni tarihlere ilişkin planlama süreci bekleniyor.

Hayranlardan destek mesajları yağdı

Genç rapçinin açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Binlerce hayranı “geçmiş olsun” mesajları paylaşarak Blok3’e destek verdi.

Özellikle “Sevmeyi Denemedin” ile yakaladığı büyük popülarite nedeniyle konserlerinin yoğun ilgi gördüğü biliniyordu.