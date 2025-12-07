Son Mühür- Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrollerinde yer aldığı Çarpıntı dizisi, reyting sonuçlarının ardından 13. bölümde ekranlara veda ediyor. Final bölümü için yoğun bir çekim süreci devam ederken sette beklenmedik bir kaza meydana geldi.

Hastane sahnesinde ayağı kaydı

Edinilen bilgiye göre Kaptanoğlu, finalde yer alan hastane sahnesini Deniz Çakır ile birlikte çektiği sırada koşarken ayağının kayması sonucu merdivenlerden düştü. Oyuncu yaklaşık beş basamak yuvarlanarak dizini ciddi şekilde yaraladı.

Acil ameliyat kararı verildi

Kaza sonrası set ekibi tarafından hızlıca Fulya’da bulunan özel bir hastaneye götürülen Kaptanoğlu’nun kontrollerinde dizine acil ameliyat gerektiği tespit edildi. Ünlü oyuncunun salı günü ameliyata alınacağı öğrenildi.

Sahnelerini koltuk değnekleriyle tamamladı

Yaşadığı sakatlığa rağmen çalışmalarını bırakmayan Kaptanoğlu, final bölümünde kendisine ait kalan sahneleri koltuk değnekleriyle tamamladı. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun ameliyat sonrası netleşmesi bekleniyor.