Kumkapı Cinayeti’nin öne çıkan isimleri yaşananların ardından yollarına farklı şekillerde devam etti. Olayın baş aktörü Zeynep Uludağ, mahkeme sürecinde tutukluluk yaşadı, yaklaşık iki yıl hapis cezası aldı ve bu ceza paraya çevrildi. Hapisten sonraki yıllarda bir dönem popülerlik kazandı, televizyon programları ve dizi teklifleri aldı; ancak zamanla gözlerden uzaklaştı ve medya gündeminden silindi. Şu anda kamuoyunda aktif olarak yer almıyor, sakin bir hayat sürüyor.

Cinayette hayatını kaybeden İsmail Kızılkaya’nın eşi Gülten Kızılkaya ise iki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesine devam etti. Medyanın ilgisi zamanla azaldı, Kızılkaya ailesi uzun süredir göz önünde bulunmuyor.

Olayda adı geçen İran uyruklu Ali Davari ile Ercan Kavuncu ise yurt dışında yaşamını sürdürüyor; Danimarka’da oldukları biliniyor ve kendileriyle ilgili medya ya da kamuoyunda yeni bir bilgi bulunmuyor.

Sonuç olarak, Kumkapı Cinayeti’nin başrolündeki isimler olaydan sonraki yıllarda sessiz bir hayata yöneldi. Zeynep Uludağ toplumda görünmez oldu, Gülten Kızılkaya çocuklarıyla birlikte hayatına devam etti, diğer isimler ise yurtdışına yerleşti ve kamuya açık gündemlerden uzaklaştı.

Kumkapı cinayeti davası

Kumkapı Cinayeti davasıyla ilgili en son mahkeme kararında, olay sırasında sanık Zeynep Uludağ için “ağır tahrik altında adam öldürme” suçundan dava açıldı. Mahkeme sürecinde tarafların ifadeleri ve olayda yaşananlar detaylı şekilde dinlendi. Uludağ'ın annesine yönelik taciz iddiası, tanıkların ve mağdur yakınlarının anlatımlarıyla mahkemeye aktarıldı. Ancak mahkemenin dikkat çektiği noktalardan biri, ifade ve raporlar arasında çelişkiler bulunması oldu. Bazı tanıkların kavga sırasında erkeklerin de saldırıya uğradığını ve kadınların aktif şekilde kavga ettiğini belirtmesi dikkat çekerken, otopsi ve adli raporlar taşla darbe iddialarını doğrulamadı.

Son celseye ilişkin aktarılan bilgilere göre, Zeynep Uludağ “tutuksuz yargılanmak üzere” tahliye edildi. Dava sonunda mahkeme sanığın ağır tahrik altında cinayet işlediğine kanaat getirdi; ceza verildi ancak cezanın bir kısmı adli sicile yansıdı ve paraya çevrildi. Mahkeme gerekçeli kararında "taraflar arasında karşılıklı darp yaşandığı, olayın tahrik etkisiyle doğrudan geliştiği ve sanığın ölümcül darbeyi ağır bir provokasyon altında işlediği" vurgulandı.

Dayanak dosyada, karar tarihi olarak 16 Eylül ifadesi geçiyor. Karar sonucunda sanık Uludağ’ın cezası indirime tabi tutuldu, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi ve toplumsal takibin dışına çıkmış oldu. Davanın gerekçeli kararında, olayda çok yönlü tanık ifadelerinin ve adli raporların dikkate alındığı görüldü.

Kısacası, Kumkapı Cinayeti davasında Zeynep Uludağ’a ağır tahrik ve karşılıklı kavga durumunda adam öldürme suçundan ceza verildi, cezanın bir bölümü paraya çevrildi ve sanık tahliye oldu. Dava sürecinde her iki tarafı da ilgilendiren birçok çelişkili tanık ve adli rapor dosyaya yansıdı ve karar buna göre şekillendi.