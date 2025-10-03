Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kızı Tuyan Ülkem ve olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu ifade verdi. Çocukları, kamuoyundaki söylentilere tepki gösterirken, avukatları gerçeklerin kısa sürede ortaya çıkacağına vurgu yaptı.

Olayın geçmişi: 26 Eylül gecesi

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut), 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan ön otopsi raporunda, darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Sanatçının cenazesi, ertesi gün Tuzla’da toprağa verildi.

Çocukları adliyede ifade verdi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kızı Tuyan Ülkem ve olay anında evde bulunan Sultan Nur Ulu ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. İfadeler, bizzat Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün katılımıyla alındı.

Tuğberk Yağız Gülter: “Bize acımızı yaşatmadınız”

Adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünden sonra ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

“Olay günü İstanbul’daydım nişanlımla. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız. Bizim canımız ciğerimiz söndü, siz buna ekmek bandınız. Annemin mezarına bile gidemiyoruz, çünkü herkes orada. Türkiye’nin vicdanı annemle birlikte toprağa girdi.”

Tuyan Ülkem: “Hakkımı helal etmiyorum”

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem ise, kamuoyunda yapılan yorumlara tepkisini sert sözlerle dile getirdi:

“Ben hakkımızı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Acımızı yaşatmadılar.”

Avukatlardan açıklamalar: “Gerçekler ortaya çıkacak”

Ailenin avukatları, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Avukat Rahmi Çelik, Güllü’nün oğlu Tuğberk’in olay anında İstanbul’da olduğunun kamera kayıtları, jandarma çevirmesi ve telefon görüşmeleriyle kesinleştiğini açıkladı.

Avukat Mert Erdoğan ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek kati raporun beklendiğini ifade ederek, “Adli süreç manipüle edilmektedir, fakat gerçekler en kısa sürede ortaya çıkacaktır” dedi.

Avukat Muharrem Çetin de sosyal medyada yanlış bilgi yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti:

“Biz müşteki sıfatıyla ifade verdik, dosyanın şüphelisi değiliz. Yanlış iddialarda bulunan kişiler hakkında önümüzdeki hafta suç duyurusunda bulunacağız.”

Soruşturma sürüyor

Ünlü sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma, Adli Tıp raporları ve kamera kayıtlarının incelenmesiyle devam ediyor. Aile ve avukatlar, gerçeklerin kısa sürede netleşeceğini ifade ediyor.