ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal sürecine dair önemli bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ile 6 Ekim Pazar günü Washington saatiyle 18.00’e kadar anlaşmaya varılması gerektiğini belirterek “Bu son şans” ifadelerini kullandı.

“Hamas ile anlaşma sağlanmalı”

Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze krizine ilişkin sözleri dikkat çekti. Trump, Hamas ile yürütülen müzakerelerde kritik bir zaman dilimine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Hamas ile pazar günü (6 Ekim) Washington saati ile 18.00’e kadar anlaşma sağlanmalı. Bu son şans.”

Trump’ın sözleri, bölgedeki gelişmelerin seyrini etkileyecek yeni bir diplomatik sürecin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Masum Filistinlilere çağrı: “Daha güvenli bölgelere gidin”

ABD Başkanı, Gazze’deki sivil halk için de ayrı bir mesaj verdi. Trump, özellikle masum Filistinlilerin korunması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Tüm masum Filistinlilerin, Gazze’nin daha güvenli bölgelerine gitmelerini istiyorum.”

Bu açıklama, bölgede yaşanan insani krize dair Washington yönetiminin tavrını ortaya koyarken, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.