Son Mühür- Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Bircan Dülger, olay gecesine ilişkin düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

“Tuğyan’ı çok iyi tanıyorum. Şeytan onun yanında masum kalır. O gün onu ikna etmemiş olsaydım, Güllü abla bir arabayla uçurumdan aşağı atılacaktı. Bu, onun kafasında net bir plandı ve sürekli dile getirirdi. Camdan düştüğünü duyduğum anda aklıma ilk Tuğyan’ın yaptığı geldi. Cenazede göz göze geldik; bana ‘Abla ben yaptım ama çok pişmanım, keşke yapmasaydım’ dedi.”

“O gün telefonda da konuştuk, sakinleştirmeye çalıştım”

Dülger, olay gününe dair başka ayrıntılar da paylaştı:

“Mesajlaşmaların olduğu gün telefonda da uzun uzun konuştuk. Akıl almaz yalanlar atar. O gün de sürekli çelişkili şeyler söylüyordu. Onu ikna etmek için çok çabaladım.”

WhatsApp mesajları ortaya çıkmıştı

Soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi hakkında yazdığı ve onun ölmesini istediğini ima eden WhatsApp mesajları gündeme gelmişti. Gülter, savcılık ifadesinde mesajların kendisine ait olduğunu kabul etmiş ancak annesini öldürmediğini söylemişti. Genç kadın, o dönemde annesine kırgın olduğu için bu ifadeleri yazdığını belirtmişti.

Soruşturma devam ediyor

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili adli süreç devam ederken, elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği öğrenildi.