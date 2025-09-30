Son Mühür - Güllü’nün ölümüne dair ilk bulgular, yüksekten düşmeye bağlı olduğunu işaret ediyor. Savcılık raporuna göre, sanatçı o gece evde kızı Tuyan Ülkem ve temizlikçisi Arzu Arslan ile birlikte bulunuyordu. Kızı ifadesinde, akşam yemeğinden sonra birlikte film izlediklerini, ilerleyen saatlerde annesinin Roman havası eşliğinde dans ettiğini ve saat 01.20 civarında birden dengesini kaybederek açık pencereden düştüğünü anlattı.

Sabun kalıntıları bulundu

Olay yeri incelemesinde, teras zemininde sabun kalıntılarına rastlandı ve zeminin bu nedenle kaygan olduğu raporlara yansıdı. Bu durum, kazanın temizlikte kullanılan malzemelerle bağlantılı olabileceği ihtimalini ortaya koydu.

“Çok hassastı...''

Güllü’nün uzun yıllardır yanında çalışan Arzu Arslan, sanatçının temizlik konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Show Ana Haber’e yaptığı açıklamada Arslan şunları ifade etti:

“Çok hassastı, sürekli temizlik yapılmasını isterdi. Kokulu deterjanları severdi. Bana, ‘Arzu, temizlik malzemen bittiyse söyle’ derdi. Ben çamaşır suyunu yalnızca lavaboda kullanırdım ama o sabun kokulu deterjanla yerleri silmemi isterdi,”