26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana gelen olayda, “Güllü” adıyla tanınan sanatçı Gül Tut, kızı ve arkadaşıyla birlikte eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ünlü sanatçının hayatını kaybettiği belirlenmişti. Şüpheli ölüm üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı.

Bilirkişi heyeti olay yerinde

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, olayın nasıl meydana geldiğini ortaya koymak amacıyla bilirkişi incelemesi başlattı.

Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, Güllü’nün hayatını kaybettiği dairede detaylı bir inceleme yaptı.

Heyetin çalışmaları kapsamında, penceredeki yapısal özellikler, düşüş açısı ve olası dış etkenler değerlendiriliyor. İnceleme sırasında olay yerinin fotoğrafları ve ölçümleri titizlikle kayda alındı.

Başsavcı incelemeye bizzat katıldı

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de olay yerinde yapılan bilirkişi incelemelerine bizzat katıldı.

Başsavcı Öksüz, soruşturmanın tüm detaylarının açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, adli tıp raporlarıyla birlikte değerlendirilerek dosyaya ekleneceği öğrenildi.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

Ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bilirkişi raporunun ardından savcılığın yeni değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Olayın kaza mı yoksa farklı bir neden sonucu mu meydana geldiği, yürütülen adli süreç sonunda netlik kazanacak.