Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında sürpriz isim!

Son Mühür- Lider Haber TV’nin sahibi olan Gülşah Alkoçlar, kanalını temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan temaslarını takip eden gazeteci grubu arasında yer aldı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi kapsamında Azerbaycan’a yaptığı ziyaretin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta bulunan isimler arasında Alkoçlar’ın da bulunması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Soruların önceden iletilmesi tartışması büyüyor

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltecekleri soruların önceden İletişim Başkanlığı’na gönderildiği iddiaları kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan’ın Washington dönüşü öncesinde soruların “liste halinde kendisine geldiğini” açıklamış, konuyu kamuoyuna taşımıştı.

Bildirici’nin açıklamasının ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İletişim Başkanlığı’nın “Hangi soruları soracaksınız?” diye sorduğunu, kendilerinin de buna yanıt verdiklerini söylemişti.

“Ahmet Hakan itiraf etmek zorunda kaldı”

Ahmet Hakan’ın açıklaması üzerine Bildirici’den jet hızında bir yanıt geldi. Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahmet Hakan itiraf etmek zorunda kaldı” ifadesini kullandı.