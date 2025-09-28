Son Mühür- Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İlk andan itibaren “intihar” ve “cinayet” ihtimalleri gündeme gelirken, olay sırasında evde bulunan kızı Tuyan Ülkem ve bir arkadaşının ifadeleri soruşturmanın merkezine alındı.

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, olayla ilgili ifadesinde annesinin odalarında bulunduğunu anlattı. Ülkem, “Arkadaşımla odamıza geçtikten sonra annem geldi. Roman havası oynamaya başladı. O sırada bir anda ayağı kaydı ve açık olan camdan düştü” sözleriyle yaşananları aktardı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler

Sanatçının ölümünden sonra ortaya çıkan bazı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntüler üzerinden çeşitli iddialar dile getirildi. Pek çok kullanıcı, olayın aydınlatılması için daha kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiğini savundu.

Beste Açar’dan çarpıcı iddia

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar da tartışmalara katılarak dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Açar, “Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var, sonra düşüyor…” ifadelerini kullanarak, olayda üçüncü bir kişinin rolü olabileceğini öne sürdü.

“Evde mutlaka üçüncü kişi vardı”

Beste Açar, açıklamasında şunları kaydetti:



“Atmış anneme, atmış annemi’ diyen bir kız evlat var. Kaç diye kapıdan koşuyorlar. Evde üçüncü bir kişi var, mutlaka incelenmeli. Çok üzgünüm, mekanı cennet olsun.”