Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesinin sonuçlarının tartışıldığı CNN Türk'te, iki gazeteci arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Programın sunucusu Hande Fırat'la programın daimi konuklarından Melik Yiğitel canlı yayında birbirine girdi.

Yiğitel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine yeterince önem verilmediğine yönelik açıklamalarının ardından ikili arasında karşılıklı söz düellosu yaşandı.

Hande Fırat, ''Şov yapma. Sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun!'' derken, Melik Yiğitel, ''Türkiye ABD'ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat!'' diyerek tepki gösterdi.

Araya girmeye çalışan Zafer Şahin'in, ''Arkadaşlar birbirimizi kıracak laflar etmeyelim'' çağrısına rağmen Fırat ve Yiğitel arasındaki tartışma bitmedi.



Melik Yiğitel, ''Sabahtan beri bu görüşmenin önemine dair bir tane cümle kurdunuz mu?'' ddiye sordu.

İkili arasında şöyle bir diyalog geçtiği görüldü.

Fırat: ''50 tane cümle kurduk.''

Yiğitel: ''Bırak Allah aşkına.''

Fırat: ''Sen kime şov yapıyorsun. Bana mı söylüyorsun bunu? Bunu bana yapıyorsan çok ayıp ediyorsun. Uzaylı mısın?''

Yiğitel: Ben de bir şey söyleyeyim de mi?

Fırat: ''Bir şey söylemek ayrı, hakaret etmek ayrı. Yalan atmak ayrı. Sana yakışmıyor.''



Mehmet Metiner'den mesaj var...



CNN Türk ekranlarında yaşanan gerilim dolu anları paylaşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner,

''CNN Türk iyi yönetilmiyor.

Sil baştan yenilenmesi şart.

Bu haliyle iktidara da zarar, Demirören ailesine de.'' mesajı verdi.