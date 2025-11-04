Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren tanınmış sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin süregelen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Olayın gerçekleştiği odadaki zemin hakkında hazırlanan kriminal inceleme raporu, ilk iddiaları çürütür nitelikte bulgular içeriyor. Savcılık, olayın aydınlatılması amacıyla çok yönlü soruşturmasını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Düşme anının meydana geldiği yerde kayganlaştırıcı maddeye rastlanmadı

Olay, 26 Eylül gecesi saat 01.30 civarında, Çınarcık’a bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki altı katlı bir binanın en üst katında bulunan dairede yaşanmıştı. Şarkıcı Güllü’nün yaşamını yitirmesiyle başlayan adli süreçte, düşüşe neden olabilecek ihtimaller üzerinde duruluyordu. Özellikle, olay yerindeki parke zemin üzerinde kaymayı tetikleyecek, örneğin Arap sabunu veya bebek yağı gibi bir maddenin bulunup bulunmadığı yönündeki spekülasyonlar mercek altına alındı.

Emniyet birimleri tarafından incelenmek üzere alınan parke zemin örnekleri, detaylı analiz için kriminal laboratuvara gönderildi. Hazırlanan bilimsel raporda, zeminde herhangi bir kayganlaştırıcı maddeye, bebek yağına ya da Arap sabunu kalıntısına rastlanmadığı net bir şekilde belirtildi. Bu bulgu, düşmenin bir kayma sonucu gerçekleştiği yönündeki kuvvetli iddiaları geçersiz kılarak, soruşturmanın yönünü farklı ihtimallere odaklanmaya yönlendirdi. Elde edilen bu rapor, olayın bir kaza mı yoksa başka bir durumun sonucu mu olduğunu belirleme çabalarında kilit bir rol oynuyor.

Ev içi görüntüler TÜBİTAK’ta inceleniyor

Kriminal raporla birlikte, soruşturmanın aydınlatılması için teknoloji ve bilim desteği de devreye sokuldu. Savcılık talimatıyla, sanatçının evinde bulunan güvenlik kamerası kayıtları da dahil olmak üzere, tüm dijital materyaller detaylı bir inceleme için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) gönderildi.

TÜBİTAK uzmanları, kamera görüntülerinin zaman çizelgesini, silinmiş olabilecek verileri ve anlık gelişmeleri ortaya çıkarmak amacıyla derinlemesine bir analiz süreci yürütüyor. Bu analizin, olayın hemen öncesinde ve sonrasında ev içinde yaşananlara dair net bir çerçeve sunması ve nihai raporun tamamlanmasında belirleyici olması bekleniyor. Soruşturmayı yürüten makamlar, her ihtimali değerlendirdiklerini ve olayın gerçek nedenini tüm yönleriyle ortaya çıkarma kararlılığında olduklarını ifade etti. Kamuoyu da, tanınmış sanatçının trajik ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanacağı nihai adli sonucu büyük bir merakla bekliyor.