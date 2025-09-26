Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının 1996’da evlendiği müzik prodüktörü Gürol Gülter’den dünyaya geldi. Tuğberk Yavuz, annesi Güllü’nün vefatını kamuoyuna sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla açıkladı. Güllü’nün ölümünün ardından yayılan asılsız haberler hakkında da açıklama yaptı ve vefatın bir kaza sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz hakkında basına yalnızca aile içi bilgiler ve sosyal medya üzerinden paylaştığı duyurular yansıdı. Tuğberk Yavuz, annesi Güllü’nün vefatını kamuoyuna duyuran isim oldu ve cenaze süreciyle ilgili bilgilendirmeleri sosyal medya aracılığıyla yaptı. Ancak, Tuğberk Yavuz’un yaşı, eğitim geçmişi, mesleği veya güncel işleriyle ilgili herhangi bir detay basında yer almadı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yavuz kimdir?

Tuğberk Yavuz’un doğum yılı ve mesleğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşılmadı, ancak annesiyle yakın ilişkisi ve aile içi hassas dönemlerde sorumluluk almasıyla öne çıktı. Annesinin kariyerinin son yıllarında da yanında bulundu; özellikle sosyal medya üzerinden annesine destek verdi ve onun adına bilgilendirmelerde bulundu. Güllü’nün ailesinde ismi öne çıkan çocuklardan biri olarak, annesinin vefatında yasal ve duygusal süreçleri üstlendi

Sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, Güllü'nün sosyal medya hesabından duyurdu. Tuğberk Yavuz paylaşımında, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.