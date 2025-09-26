Baba tarafı Artvin’in Hopa ilçesine, anne tarafı ise Kayseri’ye dayanıyor. Şişli Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği bölümlerinde öğrenim gördü.

Arto kimdir?

Arto, 1990’lı yıllarda Etiler ve Beyoğlu’nda gece kulübü yöneticiliğiyle eğlence sektörüne adım attı; sonrasında sahnelere çıkmaya başlayarak popülerlik kazandı. 1997’den itibaren ise albüm çalışmaları ve magazin programlarındaki sivri diliyle dikkat çekti. Kısa sürede televizyon programlarında yorumcu olarak da yer aldı. Ünlü şovmen, müzikte eğlence odaklı bir yaklaşım benimsedi, vokal yeteneğini değil enerjisini öne çıkardı. Hiç evlenmedi ve çocuğu bulunmuyor. Arto, halen televizyon ve müzik dünyasında aktif olarak varlığını sürdürüyor.

Arto'nun gerçek adı?

Arto'nun gerçek adı Harutyan Dalga. 1966 yılında İstanbul'un Fenerbahçe semtinde dünyaya geldi. Arto, Ermeni kökenli Türk vatandaşı olarak biliniyor. Baba tarafından Artvin Hopa, anne tarafından ise Kayseri kökenli bir aileye sahip. Sanatçı, müzik ve televizyon dünyasında uzun yıllardır aktif olarak yer alıyor.

Eğitim hayatı

Arto, lise eğitimini Şişli Koleji’nde tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Sistemleri ile Televizyon Haberciliği bölümlerinde öğrenim gördü. Mezun olduğu yıllara dair kesin bir tarih paylaşılmadı, ancak 1980’li yılların sonlarında lise eğitimini bitirdiği ve yükseköğrenimini 1990’lı yılların başında tamamladığı biliniyor. Eğitim sürecinin ardından eğlence ve müzik sektörüyle tanışarak kariyerine yön verdi.