Son Mühür- Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümü hâlâ gizemini koruyor. Olayın ardından çeşitli iddialar ortaya atılmış, bu iddialardan biri de sanatçının menajeri Çiğdem Deniz Emir’i hedef almıştı. Günlerdir sessizliğini koruyan Emir, kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı.

“Birbirimize zarar verecek bir durum mümkün değil”

İddialara yanıt veren Çiğdem Deniz Emir, Güllü ile arasında herhangi bir düşmanlık olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım, vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık.”

O gece yaşananları anlattı

Emir, Güllü’nün vefat ettiği geceye ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu:

“Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım’ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizce herkesin peşinden aşağıya indim.”

“Aramızda sadece ticari bir anlaşmazlık vardı”

Son dönemde Güllü ile aralarının bozuk olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Emir, “Üç ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur ama bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok” diyerek söylentileri yalanladı.

“Bize acımızı yaşatmadılar”

Planlı cinayet iddialarına tepki gösteren Çiğdem Deniz Emir, isim vermeden bazı kişilere de sitem etti:

“Bir mekân sahibi çıkmış, böyleydi, şöyleydi diyor. Peki neden daha önce bu iddiaları ortaya atmadınız? Benimle iyiydin de, güzeldin de, sonradan bunlar ortaya çıktı. Asla hakkımı helal etmiyorum kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler.”

Güllü’nün ölümü hala gizemini koruyor

Yalova’da yaşanan trajik olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, ünlü sanatçının ölüm nedenine dair kesin bir sonuca henüz ulaşılamadı. Menajeri Emir’in açıklamaları ise kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.