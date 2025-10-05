Son Mühür- Türkiye'nin hava savunmasının en önemli gücü olması beklenen Kaan'la ilgili tartışmaların devam ettiği süreçte havacılık fotoğrafçısı araştırmacı yazar Cem Doğut üç yılı aşan Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekti.

Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 uçağının göreve çıkarkan çekilen bir fotoğrafına göndermede bulunan Doğut,

''Havacılıkta Sovyet/Rus ekolünü bu savaşın başında çok eleştirdik, Batı ekolüne göre eksikliklerinden bahsettik. Ama bu fotoğraf ve düşündürdükleri yüzünden bir övgüyü de hak ediyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Basit, bakımı ve idamesi kolay...



''Basit, bakımı, idamesi kolay hava araçları yetenek olarak geri olsada uzun soluklu muharebelerde öne çıkmaya başlıyor. Tüm yoklukların ve zorlukların içinde bakım idamesi düşmana bağlı olan bir uçağı bile bunca sene uçurabilmek bu ekolün tasarım anlayışı ile mümkün oluyor.'' diyen Cem Doğut,

''Batı hava kuvvetleri barış ortamında bile uçaklarını harbe hazır tutmakta zorlanırken Ukrayna Su-27, Su-24, Mi-17, Mi-24 gibi Sovyet ürünlerini hala faal tutup kullanabiliyor.

Batının bundan ders alıp sadece teknolojik olarak üstün uçakların yanında idamesi kolay, işletmesi ve üretmesi ucuz hava araçlarını da tasarlayıp üretmesi lazım.

Bizim de gelecekte tüm ağırlığımızı Kaan gibi yüksek kabiliyetli bir uçağa vermek yerine ona eşlik edecek görece daha basit uçakları devreye almamız lazım. Burada Kızılelma, ANKA-3 gibi insansız hava araçları bizim için daha kıymetli olacak.'' mesajı verdi.