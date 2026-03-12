Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesel güvenlik konularına ilişkin açıklama yaparak Doğu Ege adaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güvenliği ve Malatya’ya konuşlandırılan Patriot sistemi hakkında bilgi verdi. Bakanlık, Yunanistan ile mevcut antlaşmalar, bölgesel tehditler ve NATO işbirliği çerçevesinde Türkiye’nin aldığı önlemleri kamuoyuna aktardı.

Doğu Ege Adaları ve gayri askeri statü

Bakanlık açıklamasında, Doğu Ege adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması çerçevesinde gayri askeri statüde olması gerektiği vurgulandı. Limni ve Kerpe adaları özelinde, bu statünün ihlal edilmesinin esaslı bir ihlal teşkil ettiği, tek taraflı uygulamaların hukuken geçerlilik sağlamadığı belirtildi. MSB, Yunanistan’ın adaların statüsünü ihlal eden girişimlerinin hem hukuka aykırı olduğunu hem de NATO müttefikliği ve komşuluk ilişkilerini zedelediğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenliği

KKTC’nin güvenliği ve Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanmasının Türkiye açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrası Ada’ya konuşlandırılan hava ve hava savunma unsurlarının caydırıcılığı artırmaya ve hızlı müdahale kabiliyetini güçlendirmeye yönelik olduğu belirtildi. Bakanlık, alınan tedbirlerin yalnızca KKTC’nin değil, tüm Ada’nın güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantör ülke olduğu hatırlatılarak, Ada’ya askeri sevk gerçekleştiren diğer ülkeler karşısında Türkiye’nin aldığı tedbirlerin meşru ve dengeli bir güvenlik yaklaşımı olduğu ifade edildi. MSB, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini hedef alan her türlü girişime karşı Garantörlükten kaynaklanan hak ve yetkilerin kullanılacağının altını çizdi.

Malatya’ya Patriot sistemi konuşlandırıldı

Bakanlık, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sırasında Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatların NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini hatırlattı. Bu gelişmeler sonrası, ülke hava sahasının ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla NATO ile yürütülen istişareler sonucu Malatya’ya bir Patriot sistemi konuşlandırıldığı bildirildi.

MSB, bu adımın Türkiye ve NATO’nun ortak savunma ve caydırıcılık anlayışını güçlendirmeye yönelik olduğunu kaydetti.

S-400 sistemi neden kullanılmadı?

Milli hava ve füze savunma sistemlerinin çok katmanlı bir yapı içinde çalıştığı belirtilerek, angajman kuralları ve mevcut operasyonel durum dikkate alınarak en uygun savunma unsurlarının devreye alındığı bildirildi. Tespit edilen balistik füzeye karşı en etkin ve hızlı müdahale araçlarının kullanıldığı vurgulandı.

İncirlik Üssü’nün statüsü

MSB, Adana’daki İncirlik Üssü’nün tamamen Türkiye’ye ait olduğunu ve üs komutanının Türk Tuğgeneral olduğunu açıkladı. F-16, tanker uçak ve İHA unsurlarının konuşlu olduğu üsse Amerikan, İspanyol, Polonya ve Katar askeri personelinin bulunduğu ancak bunun üssün yabancı üs olduğu anlamına gelmediği belirtildi.