Avrupa Parlamentosu, Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamaları ve bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifesi uygulanacağı yönündeki çıkışlarının ardından, Avrupa Birliği ile ABD arasında Temmuz 2025’te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurma kararı aldı.

Uluslararası Ticaret Komitesi süreci dondurdu

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, yaptığı açıklamada, AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin tüm çalışmaların süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Lange, komitenin mevcut siyasi ortamda süreci devam ettirmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

“Egemenlik ve toprak bütünlüğü tehlikede”

Bernd Lange açıklamasında, Trump’ın Grönland ve Danimarka’ya yönelik söylemleri ile Avrupa’daki müttefiklere karşı artan baskıların belirleyici olduğunu ifade etti. Özellikle gümrük vergisi tehditlerinin süreci çıkmaza soktuğunu belirten Lange, “Egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüz tehdit altındayken işleri her zamanki gibi sürdürmemiz mümkün değil. Bu koşullar altında anlaşma üzerindeki çalışmaları askıya almak zorunda kaldık” değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın teknik süreci komitenin yetkisindeydi

AB-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin yasal metnin hazırlanması, Avrupa Parlamentosu süreci ve üye ülkelerle yürütülen müzakereler Uluslararası Ticaret Komitesi’nin görev alanında bulunuyordu. Komitenin aldığı bu karar, anlaşmanın parlamentodaki ilerleyişini fiilen durdurmuş oldu.

Avrupa’daki büyük siyasi gruplardan ortak tepki

Avrupa Parlamentosu’nda etkili olan Avrupa Halk Partisi, Sosyalistler ve Demokratlar ve Renew Europe gruplarının liderleri de Trump’ın Grönland’a yönelik açıklamalarına ve sekiz Avrupa ülkesine ek tarife uygulanması kararına sert tepki gösterdi. Grup başkanları, bu şartlar altında ticaret anlaşmasının onaylanmasının mümkün olmadığını kamuoyuna duyurdu.

AB-ABD ticaret anlaşmasında neler vardı?

Trump, Temmuz 2025’te İskoçya’da Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlandığını açıklamıştı. Anlaşmaya göre, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamayacak, ABD ise AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife getirecekti.

Onay olmadan yürürlüğe giremeyecek

Söz konusu ticaret anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekiyordu. Uluslararası Ticaret Komitesi’nin süreci askıya alma kararıyla birlikte, AB-ABD ticaret anlaşmasının geleceği belirsizliğe girmiş oldu.