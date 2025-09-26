Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, 1998 yılında dünyaya geldi. Şarkıcı Güllü ve müzik prodüktörü Gürol Gülter’in çocuğu olan Tuyan Ülkem, yaşamını gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü; magazin ve medya dünyasında çok az göründü. Annesiyle özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında yakın bir ilişkisi oldu ve zaman zaman sahne arkasında annesine destek verdi.

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem kimdir?

Tuyan Ülkem’in annesine olan benzerliği dikkat çekti; sosyal medyada annesiyle paylaştığı fotoğraflar ve videolar takipçileri tarafından beğenildi. Sanat dünyasında aktif olarak yer almadı; herhangi bir müzik kariyeri ya da medya çalışması bulunmuyor. Aile yaşantısını sade bir şekilde sürdürmeyi tercih etti, magazinin dışında kalarak kendisini geri planda tuttu. Annesi Güllü’nün sanat yaşamını ve kişisel hayatını titizlikle gözeterek kamuoyundan uzak büyüdü.

Güllü’nün vefatıyla birlikte Tuyan Ülkem’in ailesiyle birlikte süreci sessizce ve aile içinde takip ettiği, özel hayatına dair bilgiler paylaşmadığı biliniyor. Kamuoyunda ismi sadece annesiyle olan duygusal bağları ve paylaşımlarıyla öne çıktı.

Tuyan Ülkem’in sosyal medya hesaplarıyla ilgili kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Annesi Güllü gibi magazin ve medya dünyasından uzak bir yaşam sürdürdüğü için özellikle Instagram, Twitter veya Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarında kendi adına etkin, doğrulanmış bir hesabı öne çıkmıyor. Aile içi yaşamını ve özel hayatını gizlilikle sürdürmeyi tercih ettiği biliniyor ve kamuya açık hesap paylaşımları bulunmuyor. Tuyan Ülkem’in sosyal medya konusunda aktif olmadığı ve herhangi bir hesabı üzerinden düzenli paylaşım yapmadığı anlaşılıyor.