Son Mühür- Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki evinde kızı ve kızının arkadaşıyla zaman geçiren Güllü, gece saatlerinde kapalı terastaki pencereden düştü. 5. kattan beton zemine çakılan sanatçı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamera kayıtları incelemeye alındı

Sanatçının evine ait güvenlik kamerası kayıtları sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde Güllü’nün saat 01.24’te banyodan çıktığı, ardından terasa geçtiği ve kısa süre içinde düşme seslerinin duyulduğu yer aldı. Kızı ve arkadaşının ise panikle evden çıkarak aşağı indiği görüldü.

Pencere tehlike saçıyor

Evin içinden çekilen fotoğraflar, düşüşün yaşandığı pencerenin yerden yalnızca 50 santimetre yüksekte olduğunu ortaya koydu. Pencerenin büyüklüğü ve düşük seviyede olması, kazaya davetiye çıkardığı şeklinde değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dahi inceleme sırasında kayma tehlikesi yaşadığı aktarıldı.

Gazeteci Aykut Gül’den detaylar

Gazeteci Aykut Gül, kamera kayıtlarına ilişkin dikkat çekici detayları paylaştı:

Güllü, banyodan çıktıktan sonra “Herkes tamam mı?” diyerek uyumaya hazırlandıklarını ifade etti.

“Bu nedir lan” sözünü neden söylediği anlaşılamadı.

İddiaların aksine olay anında müzik çalmadığı, “Roman havası oynarken düştü” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Yoğun alkol aldığı, banyoya elini yüzünü yıkamak için girmiş olabileceği değerlendirildi.

Düşme öncesi parkede kaymış olabileceği, ayaklarının ıslak olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Seslerden, pencereye tutunmaya çalıştığı anlaşılıyor. İntihar ihtimali tamamen reddedildi; kaza ihtimali daha güçlü bulunuyor.

Valilikten açıklama

Yalova Valiliği, olayla ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut’un, ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ‘yüksekten düşme’ konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”