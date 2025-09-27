Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, yaşamını yitirdi. Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden sanatçı, hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğdu.

1990’lı yıllarda müzik dünyasına adım atan Güllü, güçlü sesi ve içten yorumlarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle arabesk ve fantezi türünde seslendirdiği eserlerle hafızalarda yer edinen sanatçı, sahne performanslarıyla da dikkat çekti.

Cenaze töreni Tuzla’da yapıldı

Sanatçının cenazesi, İstanbul Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Törene sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve sevenleri katıldı.

Gözyaşlarına boğulan kızı

Cenaze töreninde en duygusal an ise sanatçının kızı Tuyan Ülkem’in tabut başında fenalık geçirmesi oldu. Sevenlerinin desteğiyle sakinleştirilen Ülkem’in gözyaşları törene damga vurdu.

Güllü’nün vefatı, müzik dünyasında derin bir boşluk bıraktı. Arabesk müziğe kattığı değer ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yaşamaya devam edecek olan sanatçı, dualar eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.