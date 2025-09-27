Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 28. Uluslararası Beypazarı Festivali öncesinde Beypazarı Belediyesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABB’de gerçekleşen operasyon ve etkin pişmanlık haberleriyle ilgili konuşan Yavaş, “Etkin pişmanlıktan yararlanan biri yok. Ancak MASAK raporunda, bürokratlarımızın bilmediği şekilde bazı çalışanların şirketlerden para aldığı ortaya çıkıyor. Bu kişi, rapor piyasaya çıkmadan 10 gün önce Osman Gökçek’e dilekçe veriyor. Bu durum operasyonun kim tarafından yönlendirildiğini gösteriyor ve savcılığa iletilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Operasyonda tutuklama ve serbest bırakmalar

ABB’ye düzenlenen operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 5’i tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yavaş, etkin pişmanlıktan yararlanan kişinin şüpheli olmadığını vurguladı ve “Şüpheli listesinde olmayan biri, 10 gün önce Osman Gökçek’e ‘suç işledim’ diye dilekçe veriyor. Hâlen serbest olması adalet açısından sorun teşkil ediyor” dedi.

“Bu operasyon siyasi”

Yavaş, operasyonu siyasi bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini belirterek, “Hukukun genel prensipleri her zaman geçerlidir. Bu iktidar döneminde sabaha karşı evlerden insan alınmayacaktı. Bu insanlar kamu görevlisi, çağrıldıklarında geleceklerdi” şeklinde konuştu.

“Operasyonu Gökçek ailesi mi yürütüyor?”

Başkan Yavaş, Melih Gökçek ve ailesinin operasyon sürecine müdahil olduğunu savundu. “Ankara’da ailesiyle birlikte yolsuzluklarla anılan Gökçek, operasyonu gece yarısı sosyal medyadan duyuruyor. Operasyonu Ankara Adliyesi mi, Emniyet mi yoksa Gökçek ailesi mi yürütüyor, bu net değil” ifadelerini kullandı.

Kamu zararı ve iddialar

Yavaş, soruşturmayla ilgili bürokratların bilgi eksikliği yaşadığını dile getirdi. “Mülkiye müfettişi tespit yapmış, ancak sıradan bürokratlar büyük organizasyonun ayrıntılarını bilemez. Araç ve fiyat karşılaştırmaları gibi teknik konuların yanlış anlaşılması sonucu suçlama yapılmış olabilir” dedi. Ayrıca, kamu zararının kaynağının belirsiz olduğunu ve geçmiş dilekçelere yanıt verilmediğini sözlerine ekledi.

Gelecek operasyonlar ve yıpratma iddiası

Yavaş, olası ikinci operasyon iddialarına da değinerek, “Gökçek ailesi bu süreci bir zafer gibi anlatıyor. İkinci dalga operasyon olacak mı, göreceğiz. Bu Mansur Yavaş’ı yıpratma operasyonudur. Biz belediyeyi yolsuzluğa bulaşmış bir aileden teslim aldık. Umuyorum ki hesap sorulacaktır. Engellemeler devam ederse Türk milleti gereken cevabı sandıkta verecektir” diye konuştu.