Çocukluk yılları zorluklarla geçti; ailesinin maddi durağanlığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakıp 15 yaşında sahne hayatına başladı. İlk olarak düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söyledi, ardından 1990’ların başında “Kasımpaşalı Güllü” olarak tanındı.

Şarkıcı Güllü aslen nereli?

Güllü, Roman havaları ile fantezi müziği harmanlayarak 1994 yılında çıkardığı “Oyuncak Gibi” albümüyle büyük bir çıkış yaptı. Sahnedeki enerjisi ve duygusal yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sanatçı, yıllar içinde “Yalan Sevgiler”, “Değmezmiş Sana”, “Hayatımın Yanlışı”, “Her Şeyim Oldun”, “Kopamam Senden”, “Acımıyorsan” gibi birçok hit parçaya imza attı. Kısa süreli evliliği ve çocuklarıyla gündeme geldi, zamanla özel hayatını medyadan uzak yaşamayı seçti.

Güllü’nün kariyeri boyunca yaşadıkları, özellikle Roman müziğine kattığı özgün yorum ve sahici performanslarıyla hafızalarda kaldı. Müzik kariyerini çeşitli iniş çıkışlara rağmen sürdürdü, sağlık sorunları ve kişisel yaşantısındaki zorluklara rağmen sahneye olan bağlılığını bırakmadı. Hayatının son dönemlerini Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçirdi. Hem sanat dünyasında hem sevenlerinin gözünde sıra dışı bir hayat hikayesine sahip oldu.

Güllü'nün aile kökeni

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu ve Kasımpaşa’da büyüdü. Ailesi Roman kökenliydi; annesi ve babası da müziğe yatkın bir aileye sahipti. Güllü, çocukluk ve gençlik döneminde Roman kültürüne özgü müziklerle iç içe yaşadı. Müziğe olan ilgisi ve yeteneği aile ortamında gelişti, ilk sahne deneyimlerini ise mahalle düğünlerinde ve lokal eğlencelerde yaşadı.

Sanatçının Roman asıllı olması, karakteristik sahne performansı ve yorum tarzına da yansıdı. Güllü, özellikle Roman havalarını fantezi müzikle birleştirerek seslendirdiği parçalarla 90’lı yılların başında müzik dünyasında fark yarattı. Hem sahne duruşu hem de vokal tınısı bu kökenin kültürel zenginliğini sergiledi. Küçük yaşlardan itibaren Kasımpaşa Romanlarının müzik geleneğinden beslendi, İstanbul’un Roman mahallesinde büyümenin verdiği avantajla dinleyenlerine özgün bir repertuvar sundu.

Güllü’nün Roman kimliğini her zaman gururla sahiplenmesi, onu yalnızca bir şarkıcı değil, kendi kültürünün temsilcisi haline getirdi. Hayat hikayesinin ve müzikal başarılarının arkasında Roman müziği ve mahalle kültürünün önemli bir rolü oldu. Bu nedenle sanat yaşamı boyunca “Kasımpaşalı Güllü” lakabıyla anıldı ve Roman asıllı kimliğini şarkılarında öne çıkardı.