Güllü, 1996’da müzik dünyasının tanınmış prodüktörlerinden Gürol Gülter ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Kızının ismi Tuyan Ülkem, oğlunun ismi ise Tuğberk Yağız olarak biliniyor. Çift 2002 yılında boşandı. Güllü'nün çocukları ile yakın ilişkisi vardı; özellikle oğlu Tuğberk, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Güllü'nün ailesi

Ailesi aslen İstanbul Beyoğlu, Kasımpaşa kökenli. Babası 2008 yılında vefat etti. Güllü’nün son yıllarını Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde geçirdiği, ömrünü sakin bir sahil kasabasında sürdürmeyi tercih ettiği biliniyor. Çocuklarının ise İstanbul’da yaşadığı, zaman zaman annelerinin yanında Yalova’da da bulundukları belirtiliyor. Güllü'nün ailesinin, sanatçının vefatından sonra cenaze için Yalova’da bir araya geldiği ifade ediliyor.

Güllü'nün eski eşi kim?

Gürol Gülter, müzik sektöründe yapımcı ve prodüktör olarak uzun yıllar çalıştı. 1996 yılında şarkıcı Güllü ile evlendi, bu evlilikten Tuyan Ülkem ve Tuğberk Yağız isimli iki çocuğu oldu. Evlilikleri süresince magazin basınında sıkça yer aldı. Aralarındaki anlaşmazlıklar ve iddialar nedeniyle bu birliktelik gündemden düşmedi; özellikle ayrılık dönemlerinde aile içi şiddet ve çocukların velayetine dair tartışmalar yaşandı. Çift, 2002 yılında resmen boşandı.

Boşanma sonrası Gürol Gülter'in yeniden evlenip evlenmediğine veya yeni bir aile kurup kurmadığına dair yakın döneme ait bir bilgi öne çıkmıyor. Gülter’in günümüzde İstanbul’da yaşamını sürdürdüğü, sektörde aktif olarak yer almadığı ve özellikle son yıllarda daha gözlerden uzak bir hayat tercih ettiği belirtiliyor. Oğulları ve kızlarıyla ilişkisi konusunda ise detaylı bilgi bulunmamakla beraber, uzun süredir kamuoyunda sessiz kalmayı tercih ettiği biliniyor. Güllü ile evliliği döneminde öne çıkan ve zaman zaman gündeme gelen tartışmalar dışında son dönemde medyada öne çıkan yeni bir skandal ya da dava görünmüyor.