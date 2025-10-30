Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan bina çökmesi bölgede büyük bir endişe yarattı. Yetkililer olay yerine hızla ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan açıklamalara göre, yedi katlı apartmandan yalnızca bir kişi sağ olarak çıkarıldı ve bu insanın kimliği kısa sürede kamuoyunun gündemine girdi.

Ekiplerin enkaz altından kurtardığı kişinin Bilir ailesinin en büyük çocuğu olduğu doğrulandı. Kurtarma sırasında sağlığına dair dikkatli bir takip yürütüldü ve hastaneye götürülen kişinin iletişimi kısa süre içinde sağlandı. Çökme sırasında aynı evde ailesiyle bulunan kişinin bilinç durumu saatler içinde netleşti.

Dilara Bilir kimdir?

Dilara Bilir, Bilir ailesinin en büyük çocuğu. Yaşanan felaket sırasında Gebze’deki Mevlana Mahallesi’nde bulunan yedi katlı apartmanda ailesiyle birlikteydi. Olay anında enkaz altında kalan Dilara Bilir, yaklaşık sekiz saat süren yoğun kurtarma çalışması sonucunda arama ekiplerinin koordinasyonuyla kontrollü şekilde çıkarıldı. Çıkarıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı ve ailesinden dört kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi.

Yetkililerin açıklamasına göre Dilara Bilir 18 yaşında. Apartmandaki olay sırasında ailesiyle aynı evdeydi ve kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. Çöken binadan kurtulan tek kişi olarak hem bölgenin hem de ülke genelinin gündeminde yer aldı.

Sağlık durumu nasıl?

Hastaneden alınan bilgilere göre Dilara Bilir’in genel sağlık durumu iyi görünüyor. Gözlem altında tutulduğu, bilincinin açık olduğu bildirildi ve tedbir amaçlı olarak hastanede izleme süreci devam ediyor. Sağlık takibiyle birlikte psikososyal destek süreci başlatıldı. Bölgede benzer olayların yaşanmaması için çevredeki bazı binalar geçici olarak boşaltıldı ve teknik kontroller yapıldı.

Olayın ardından, Gebze’deki çöken binayla ilgili resmi incelemeler sürüyor. Uzmanlar bölgede güvenlik önlemlerini artırdı, apartmanın yapı güvenliğiyle ilgili teknik değerlendirmeler başlatıldı ve aynı riskin mevcut olabileceği diğer binalarda da kontrollere ağırlık verildi. Şu anda arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.