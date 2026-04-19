Son Mühür - Bankacılık çevrelerinden edinilen bilgilere göre, 16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan ancak hazırlık süreci nedeniyle 3 ay ertelenen yeni limit politikasının rafa kaldırıldığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklama yapıldı.

''Yeni bir karar bulunmamaktadır''

BDDK'nın açıklaması şöyle:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir

Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Neler yaşandı?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcıları kapsayan geniş çaplı bir limit indirimi planlandığı iddia edildi. Bu kapsamda, kart limitlerinin tüketicilerin gerçek gelirleriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla yüzde 80’e varan oranlarda düşürülebileceği öne sürüldü.

Bankaların, 1 Ocak 2027’ye kadar tüm limitleri yeniden düzenlemesinin hedeflendiği, ancak sistemsel hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle bu takvimin durdurulduğu ifade edildi. Düzenleme kapsamında eğitim ve sağlık harcamalarının mağduriyet yaratmaması için limit kısıtlaması dışında tutulmasının planlandığı, bankalardan ise dijital kanallar üzerinden gelir beyanı altyapısı kurmalarının istendiği belirtildi. Ancak son aşamada bu sistemsel değişikliklerin hayata geçirilmeyeceği iddia edildi.

Limit düşürme uygulamasının askıya alındığı öne sürülürken, borçlu kullanıcılar için sunulan 48 ay vadeli yapılandırma imkanının devam ettiği aktarıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun operasyonel aksaklıkların önüne geçmek amacıyla bu yönde bir adım attığı ileri sürülürken, limit düzenlemesinin yeniden ne zaman gündeme geleceğine ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı. Mevcut durumda bankaların kredi kartı limit tahsis süreçlerini mevcut mevzuat çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.