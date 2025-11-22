Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çöp toplama sırasında oluşan kötü kokulara kalıcı çözüm sağlamak amacıyla çöp toplama araçlarına özel bir koku yayma sistemi kuruldu. Belediye, yaz ve kış dönemlerinde artan çevresel sorunları azaltmak için çöp araçlarının arkasından yayılan kötü kokuları gül ve sakız aromalı ferahlatıcı kokularla değiştirdi. Uygulama sayesinde hem çevre hem de halk sağlığı açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Ekipler ve vatandaş kötü kokudan korunacak

Yeni sistem, temizlik personelinin çalışma sırasında kötü kokudan etkilenmemesi ve çevrede yaşayan vatandaşların rahatsızlık duymaması amacıyla hayata geçirildi. Belediyenin proje kapsamında tüm çöp toplama araçlarını bu teknolojiyle donatmayı planladığı belirtildi.

“Daha temiz ve ferah bir Merkezefendi için çalışıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz, uygulamanın ilçe genelinde örnek oluşturacağını belirterek, “Daha temiz, daha ferah bir Merkezefendi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çöp araçlarımıza koku önleyici sistem kurduk. Bu yeni sistemle çöp araçlarının yarattığı olumsuz kokuları ortadan kaldırıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren çevre dostu bir belediye anlayışı ile hem doğaya hem hemşehrilerimize hem de gelecek nesillere hizmet ediyoruz.” dedi.