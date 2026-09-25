Son Mühür / Atakan Başpehlivan Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak ön seçimler için Bakırçay İlçe Başkanlarının ardından merkezdeki ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Bulut toplantıya katılmamıştı

Toplantıda Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Narlıdere İlçe Mesut Durgun, Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı bulunurken, Buca İlçe Başkanı Suat Bulut'un toplantıya katılmadığı ifade edildi. YENİ Parti Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, toplantıya katılmama nedenini Son Mühür’e açıkladı.

"Önceden planladığımız başka bir programa katılmak zorundaydım"

Başka bir programa katılmak zorunda olduğu için İl Başkanı Çağatay Güç’ün toplantısına katılmadığını ifade eden Bulut, "Önceden planladığımız başka bir programa katılmak zorundaydım, bundan dolayı toplantıya gidemedim, oraya katıldım" dedi.

O iddialara da yanıt verdi

Kulislerde konuşulan ‘Toplantıya davet edilmemiş olabilir’ söylemleri hakkında da konuşan İlçe Başkanı Bulut, "Davet ile ilgili bir sorun olmadı, ilçe başkanları grubuna geliyor" ifadelerini kullandı.

Gerilimi o teklif mi artırdı?

Bir süredir İl Başkanı Güç ile Bulut’un arasında sert rüzgarlar estiği öne sürülüyor. Ön seçim sürecinde de Güç’ün ‘Suat Bulut ve Hüseyin Duyan çekilsin. Üçüncü bir ismi aday çıkaralım’ teklifinde bulunduğu ve bu teklifin gerilimi artırdığı iddia ediliyor.