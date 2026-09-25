CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi partiler arası diyaloğunu güçlendirmek ve toplumsal huzuru artırmak amacıyla başladığı başlattığı ortak akıl ziyaretlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Siyasette oluşan gerginliği düşürmek kentin ve ülkenin çözüm bekleyen sorunlarına ortak akılla yaklaşmak ve İzmir'e yakışır bir nezaket iklimi oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen bu temaslar kapsamında Başkan Gümrükçü; Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz ve Kutlu Parti İzmir İl Başkanı Osman Serkan Çağlasa’yı partilerinin il başkanlıklarında ziyaret etti.

Siyasi partiler arasında diyalog mesajı

Bu ziyaretler vesilesiyle siyasi iklime ve toplumsal barışa yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde uzlaşıyı, huzuru ve birliği tesis edecek yegâne irade Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Cumhuriyetimizin kuruluşunda üstlendiğimiz bu tarihi misyon; bugün partimizin benimsediği kapsayıcı, uzlaşıcı ve barışçıl tutum sayesinde toplumumuzun en büyük güvencesidir. Bizler, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı; ayrışmayı değil birliği, demokrasiyi ve cumhuriyeti savunan herkesle kentimiz ve ülkemiz için ortak bir geleceği inşa etmeye hazırız.

Gümrükçü’den ortak akıl vurgusu

Bugün İzmir’imizde siyasi partilerimiz arasında ördüğümüz bu diyalog köprüsü, aslında Türkiye’nin özlediği tablonun somut bir göstergesidir. En başta bu ziyaretlerde bizleri ağırlayan, son derece önem verdiğim kıymetli görüşlerini paylaşan Sayın İl Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.

“Siyasi rekabet bir düşmanlık değil”

Siyasi rekabet bir düşmanlık değil, kentimize ve insanımıza daha iyi hizmet etme yarışıdır. Kısır çekişmeleri bir kenara bırakarak; ortak akıl, nezaket ve karşılıklı anlayış içerisinde İzmir’imizin ve ülkemizin çözüm bekleyen tüm sorunlarını geride bırakabiliriz. Bizler ayrıştıran değil, birleştiren; ötekileştiren değil, kucaklaşan bir siyaset anlayışıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."