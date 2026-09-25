Son Mühür / YENİ Parti İzmir’de hafta sonu gerçekleşecek kongresi öncesi hareketlilik devam ediyor. YENİ Parti’de kıran kırana geçmesi beklenen Buca İlçe ön seçiminin ertelenmesi, tansiyonu yükseltti. Seçim öncesi ‘uzlaşı’ olmamasının ertelenmede etkili olduğu ifade edilirken YENİ Parti kurucu İlçe Başkanı Suat Bulut ve ön seçim adayı Hüseyin Duyan’dan ilk açıklama geldi.

“En uygun gün olduğu için…”

Seçimlerin ertelenmesiyle ilgili konuşan Hüseyin Duyan, kararın Genel Merkez’in iradesi ve salonların müsait olmaması nedeniyle alındığını söyledi. Adaylar arasında gün konusunda bir anlaşmazlık yaşandığı yönündeki iddialara da değinen Duyan, salon bulmakta yaşanan sıkıntı sebebiyle en uygun gün olan perşembenin tercih edildiğini belirtti. Duyan ayrıca seçimin Şirinyer Düğün Salonu'nda gerçekleştirileceğini ifade etti. Duyan, “Genel merkezin iradesi ve salonlarda sıkıntı olmasından kaynaklı oluşamadı. Perşembe en uygun gün olduğu için o güne çekildi” dedi.

Suat Bulut: Kafa karışıklıklarını gidermek istedik

Aynı şekilde Son Mühür'e yaptığı açıklamasında genel merkez ile yaptığı görüşmelerin sonucunda kafa karışıklıklarını gidermek adına önseçimi 1 Ekim perşembe tarihine aldıklarını söyleyen YENİ Parti Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, ise sözlerini şu ifadeleri kullandı: "Genel merkez ile yaptığımız istişareler sonucu kafalardaki o 'Cumartesi mi olacak, Pazar mı olacak' şeklinde karışıklıkları gidermek istedik. Bunun sonucunda ön seçimimizi 1 Ekim Perşembe gününe aldık"