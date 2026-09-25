Son Mühür- 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) sebebi ile toplumu bilgilendirici ve uyarıcı bir açıklama yayımlayan Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT), olası yangın anlarında saniyelerin dahi kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Yangında ilk dakikalar kritik

Yangın sırasında doğru ekipman kullanımının ve kişisel emniyetin öncelikli olması gerektiğini belirten BUCAKUT ekibi, şu ifadeleri kullandı:

"Yangınlarda ilk dakikalar çok önemlidir. Müdahale etmek kadar doğru ekipmanı doğru şekilde kullanmayı bilmek ve kendi can güvenliğimizi tehlikeye atmamak da büyük önem taşır. Evlerimizde ve işyerlerimizde bulunan yangın söndürme cihazları, başlangıç aşamasında bulunan katı, sıvı ve gaz yangınlarına müdahalede önemli bir araçtır. Yangın çok büyüdükçe riske girmeyin ve hemen 112 Acil Servis’i arayın."

Yangın tüpü nasıl kullanılmalı?

Ayrıca ev ve iş yerlerinde yer alan yangın tüplerinin doğru üdahale için nasıl kullanılması gerektiğine dikkatleri çeken BUCAKUT şu ifadeleri kulandı:

“Yangın tüpünün üzerindeki manometre göstergesinin mutlaka yeşil bölgeyi göstermesi gerekmektedir. Cihazın yanında yer alan emniyet pimi çekilerek tüple olan bağlantısı koparılmalıdır. Hortum ateşin üstüne değil doğrudan tabanına ve merkezine doğru yöneltilerek üst kısımdan sıkılmalı ve gaz çıkışı sağlanmalıdır. Sol-sağ hareketleriyle süpürür gibi yapıp yangının merkezine doğru ilerlenmeli, yangının tamamen söndüğünden emin olunana kadar işlem bırakılmamalıdır.”

“En etkili mücadele önlem almak”

Tedbirin olası felaketlerin önüne geçmedeki öneminin altını çizen BUCAKUT açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Küçük bir yangın büyük bir felakete dönüşebilir. Unutmayalım, yangına karşı en etkili mücadele önlem almak ve tedbirli olmaktır."