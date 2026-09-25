Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti İzmir’de hafta sonu (cumartesi, Pazar) gerçekleşecek ön seçim öncesi Buca’da Pazar günü yapılacak sandık mesaisinin tarihi hakkında ilçe adayları ve İl örgütü arasında uzlaşmazlık yaşandı.

Edinilen bilgilere göre mevcut İlçe Başkanı ve aday Suat Bulut, 26 Eylül tarihine sıcak bakarken, diğer ilçe başkanı adayı Hüseyin Duyan’ın ise belirlenen tarih olan 27 Eylül Pazar günü sandık kurulmasını istediği öğrenildi. Hüseyin Duyan’ın kısa süre önce aday olması nedeniyle, üyelere kendisini bir gün daha fazla tanıtabilmek amacıyla ön seçimin 27 Eylül’de yapılmasını istediği öne sürüldü.

Suat Bulut ile Çağatay Güç'ün arası gerildi

Öte yandan İl Başkanı Çağatay Güç’ün ise iki tarih arasında üçüncü bir formül bulunması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Suat Bulut’un İl Başkanı Çağatay Güç ile arasının gerildiği de öğrenildi.

Tarih, ne Bulut'un dediği ne de Duyan'ın

Buca’da yaşanan tarih tartışmasının ardından Genel Merkez’in de konuya müdahil olduğu öğrenildi. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in de Buca’daki ön seçime katılacağı öğrenildi. 3. formül olarak Buca’daki ön seçimin, 1 Ekim Perşembe günü Şirinyer Düğün Salonu’nda yapılacağı öğrenildi.