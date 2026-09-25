Merve Turan / Son Mühür - Buca Belediyesi, kent genelinde tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilere doğru teknikleri kazandırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Sertifikalı Zeytin Budama Eğitimi", 6-9 Ekim 2026 tarihlerinde, 09.00 - 17.00 saatleri arasında Şirinyer Düğün Salonu’nda yapılacak.

Dört gün sürecek eğitim boyunca katılımcılara; zeytin ağaçlarının doğru yöntemlerle budanması, verimliliğin artırılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesi başlıklarında hem teorik hem de pratik bilgiler aktarılacak.

"Üreticimizin yanındayız"

Düzenlenen eğitim programının önemine değinen Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Buca’mızın bereketli topraklarında tarımsal üretimi artırmak ve üreticilerimize doğru teknikleri kazandırmak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Düzenlediğimiz bu sertifikalı zeytin budama eğitimiyle hem çiftçilerimizin ürün verimini yükseltmeyi hem de kentimizde bilinçli tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu faydalı eğitime katılmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başvurular şahsen yapılacak

Eğitime katılmak isteyen vatandaşların başvurularını şahsen yapmaları gerekiyor. Başvurular, 222/50 Sokak No: 22 Kat: 2 Çamlıkule Ek Hizmet Binası adresinde bulunan Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne kabul edilecek.

Program hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 538 234 55 71 numaralı telefon hattı üzerinden yetkililere ulaşabilecek.

Öte yandan Buca Belediyesi tarafından yapılan uyarıda, sertifika almaya hak kazanabilmek için eğitim süresince katılımcıların devamsızlık hakkının bulunmadığı önemle belirtildi.