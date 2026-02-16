Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2025 yılında 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan üyelerine ödüllerini takdim etti. Ödül törenine katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ihracat rakamları üzerinden önemli değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Mustafa Gültepe: Biz üretim ve ihracatı Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görüyoruz

Üretimi ve ihracatı Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak gördüklerinin vurgulayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, net ihracatın bir yıldır Türkiye’nin büyümesine katkı vermediğinin altını çizerek, “Biz üretim ve ihracatı Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görüyoruz. Sağlıklı ve sürdürebilir ekonomik büyümenin üretim ve ihracatla sağlanabileceğine inanıyoruz. ‘Ekonomimiz yüzde beş büyüdüyse bunun yarısı ihracattan gelmeli’ diyoruz.

Ancak bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Net ihracat bir yıldır Türkiye’nin büyümesine katkı vermiyor. Tam aksine aşağıya çekiyor. Evet, 2025’te ihracatımız yüzde 4,5 arttı. Mal ihracatında 273,4 milyar dolarla en yüksek yıllık değere ulaştık. Hizmet ihracatıyla birlikte 396 milyar doların üzerine çıktık. Ama tüm bu veriler, işlerin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Aksine alarmın rengi gittikçe kırmızıya dönüyor. Çünkü, hazır giyim başta olmak üzere bir çok sektörümüz oyundan düşüyor.

2025’te ihracatı otomotiv, kimya, savunma sanayi ve mücevher sektörleri domine etti. Daha doğrusu bu sektörlerdeki 5 firmamızla artı yazdık. Ayrıca parite 5,4 milyar dolar gibi çok önemli bir katkı verdi. Pariteden gelen 1,1 milyar dolarlık katkıya rağmen Ocak ayını yüzde 3,9 ekside tamamladık. Geçen ay 26 sektörümüzden sadece 10’u ihracatını artırabildi. Çünkü ihracatı tabana yayamıyoruz. Zayıflayan sektörleri ayağa kaldıramıyoruz. Evet bazı destekleyici adımlar atıldı. Ama mevcut koşullarda bu desteklerin yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Alacağımız desteğin kat ve kat fazlasını bu ülkeye vereceğimizden eminiz.” diye konuştu.

Burak Sertbaş: Bu yaklaşım ile zor bir yılda dengeli kalmayı ve rekabetçiliğimizi korumayı amaçladık

Öte yandan, ihracat hedeflerine ulaşımda tasarıma yapılan yatırım büyük payı olduğunu hatırlatan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımıza baktığımızda Küresel talepteki zayıflama, alıcıların artan fiyat baskısı; dövizin enflasyon oranında artmaması ve finansmana erişimdeki sıkılık ile birleşince önceki yıla göre %6 oranında azalarak 16,7 milyar dolar olarak ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.

2025 yılında 16,7 milyar dolara ulaşan ihracat değerimizle sektörümüz; otomotiv, kimyevi maddeler ve elektrik-elektronik sektörlerinin ardından ülkemize en fazla katkı sağlayan 4. sektör olmayı başardığımızı söyleyebilirim. Yine de her zaman ilk 3 sırada yer aldığımızı da belirtmek istiyorum. Bölgemizin; 2025 yılı konfeksiyon ihracatı, 2024 yılına göre %8 azalarak 1 milyar 268 milyon dolar seviyesine gerçekleşti. Biliyorsunuz; 2025 yılı yıl sonu hedefimizi mutlak büyüme yerine, pazar kaybetmeden değer bazlı ihracatı güçlendirmek üzerine konumlandırdık.

Bu yaklaşım ile zor bir yılda dengeli kalmayı ve rekabetçiliğimizi korumayı amaçladık. İstihdama katkımız ve katma değerli ihracatımız son derece kıymetli. Nitekim sektörümüzün birim fiyatları, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir performans sergiliyor Son olarak 2026’ya dönük hedefimiz; katma değerli üretim, tasarım ve markalaşma, sürdürülebilir dönüşüme uyum ve dijitalleşme yatırımlarını hızlandırarak ihracatta toparlanma eğilimini başlatmak olacaktır. İhracat hedeflerimize ulaşmamızda tasarıma yaptığımız yatırımın büyük payı olduğuna inanıyorum.”