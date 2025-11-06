Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı ve belediye bürokratları yer aldı.

Görüşmede iki kent arasındaki iş birliği potansiyeli, ortak projeler ve karşılıklı deneyim paylaşımı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Tugay: kültürel yakınlık güçlü ortaklık getirir

Başkan Dr. Cemil Tugay, coğrafi olarak uzak olunsa da kültürel yakınlaşma ile verimli ve sürdürülebilir iş birliklerinin mümkün olduğunu ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve iş dünyasının bu süreçte önemli rol üstlenebileceğini belirtti.

Tugay ayrıca çevre, kent gelişimi ve ticari ilişkilerde ortak zemin oluşturulabileceğini söyledi. Gastronomi alanında ortak etkinlik ve çalıştay düzenlenmesi konusuna da sıcak baktığını dile getirdi.

Recinos: İzmir’in tecrübelerinden yararlanmak isteriz

Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, İzmir’de fahri konsolosluk açılmasını değerli bulduklarını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini hedeflediklerini belirtti. İzmir’in çevre yönetimi, turizm ve liman işletmeciliği alanlarındaki tecrübelerinin Guatemala için yol gösterici olacağını vurgulayan Recinos, ülkesindeki yatırım olanaklarının Türk girişimciler için cazip fırsatlar sunduğunu ifade etti.